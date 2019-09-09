В онкоцентре им. Блохина опровергли массовые увольнения сотрудников

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии ИМ. Н.Н. Блохина в Москве опровергли информацию о массовом сокращении сотрудников из НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ).

«Никто из сотрудников не уволен и не подвергается психологическому давлению. Массовых увольнений в НИИ ДОиГ нет», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы учреждения.

При этом, по данным РЕН ТВ, массовые увольнения в центре происходят, и причиной тому является назначение на должность руководителя НИИ ДОиГ Светланы Варфоломеевой в июне 2019 года.

Врачи центра утверждают, что Варфоломеева создала в коллективе напряженную обстановку, принуждая сотрудников писать заявления по собственному желанию. Кроме того, она якобы угрожает сократить ставки из-за отсутствия средств на выплаты зарплат, которые в центре уже понизили — менее 40 тыс. рублей для некоторых врачей и менее 20 тыс. рублей для медсестер.

Новым руководством недовольны и родители больных детей. Утверждается, что Варфоломеева изменила схему работы сотрудников, нагрузив их бумажной работой, что сократило время осмотра пациентов и негативно сказалось на качестве оказываемой помощи. К тому же, новое руководство мешает работе волонтеров.

«Новое руководство предложило многим несогласным с ее (Варфоломеевой. — ред.) политикой уволиться по собственному желанию. Сотрудников запугивали, что их ставки будут сокращены. Предлагали сотрудничество, в том плане, что поощрялось доносительство на высказывание коллег, которые не согласны с политикой нового руководства. Врачей загружали непонятными совещаниями, обсуждениями, ведениями новых бумаг. На лечебную работу у них оставалось всё меньше времени», — рассказал РЕН ТВ замдиректора НИИ ДОиГ Максим Рыков.

По словам Рыкова, многие сотрудники хотят остаться работать в центре, поэтому написали открытое обращение к президенту России Владимиру Путину.

В конце августа стало известно об увольнении медсестер из Александровской районной больницы во Владимирской области. Причиной тому стало сокращение стимулирующих выплат.