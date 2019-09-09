Прямой эфир

В онкоцентре им. Блохина опровергли массовые увольнения сотрудников

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии ИМ. Н.Н. Блохина в Москве опровергли информацию о массовом сокращении сотрудников из НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ).

Предел терпения: Нижний Тагил рискует остаться без хирургов
Почему врачам приходится идти на крайние меры, чтобы получить положенные им деньги

«Никто из сотрудников не уволен и не подвергается психологическому давлению. Массовых увольнений в НИИ ДОиГ нет», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы учреждения.

При этом, по данным РЕН ТВ, массовые увольнения в центре происходят, и причиной тому является назначение на должность руководителя НИИ ДОиГ Светланы Варфоломеевой в июне 2019 года.

Врачи центра утверждают, что Варфоломеева создала в коллективе напряженную обстановку, принуждая сотрудников писать заявления по собственному желанию. Кроме того, она якобы угрожает сократить ставки из-за отсутствия средств на выплаты зарплат, которые в центре уже понизили — менее 40 тыс. рублей для некоторых врачей и менее 20 тыс. рублей для медсестер.

Новым руководством недовольны и родители больных детей. Утверждается, что Варфоломеева изменила схему работы сотрудников, нагрузив их бумажной работой, что сократило время осмотра пациентов и негативно сказалось на качестве оказываемой помощи. К тому же, новое руководство мешает работе волонтеров.

«Новое руководство предложило многим несогласным с ее (Варфоломеевой. — ред.) политикой уволиться по собственному желанию. Сотрудников запугивали, что их ставки будут сокращены. Предлагали сотрудничество, в том плане, что поощрялось доносительство на высказывание коллег, которые не согласны с политикой нового руководства. Врачей загружали непонятными совещаниями, обсуждениями, ведениями новых бумаг. На лечебную работу у них оставалось всё меньше времени», — рассказал РЕН ТВ замдиректора НИИ ДОиГ Максим Рыков.

По словам Рыкова, многие сотрудники хотят остаться работать в центре, поэтому написали открытое обращение к президенту России Владимиру Путину.

В конце августа стало известно об увольнении медсестер из Александровской районной больницы во Владимирской области. Причиной тому стало сокращение стимулирующих выплат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Урале подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД
Хирурги челябинской больницы передумали увольняться

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019