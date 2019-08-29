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Хирурги челябинской больницы передумали увольняться

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Хирурги медсанчасти закрытого города Трехгорного Челябинской области добились от властей, чтобы те обратили внимание на их жалобы на высокую нагрузку. Об этом «Известиям» рассказал один из врачей, хирург с 30-летним стажем Станислав Редькин.

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Ранее 29 августа он заявил, что все хирурги в медсанчасти увольняются из-за высоких нагрузок и низких зарплат. По его словам, работать стало невозможно, учитывая полторы-две ставки в день плюс ночные дежурства. За июль врач получил 76 тыс. рублей, с учетом доплат за социальные дни и ребенка-инвалида, притом что отработал за троих. «Бывали дни, когда я ночевал дома лишь три дня в неделю, а остальное время проводил на работе», — сказал Редькин.

После того как о проблеме стало известно в СМИ, власти оперативно отреагировали. 29 августа состоялось заседание в расширенном составе с участием главы города Трехгорного Евгения Сычева, руководства медикосаниатрной части и хирургического отделения в лице врачей и медсестер.

«Полностью разобрали всю проблему с нагрузками и зарплатами, пообещали всё решить оперативно с подключением Минздрава и области, а также с подключением ФМБА. Достигли консенсуса, что нам пришлют на помощь докторов, чтобы подразгрузить нас. И мы решили воздержаться от резких шагов и выйти на работу, потому что медпомощь в городе все равно надо оказывать. Всех людей в городе без помощи не оставишь», — сказал Редькин.

По его словам, если в медсанчасть пришлют хотя бы одного-двух докторов — это будет серьезное подспорье для единственной больницы на весь город с 35-тысячным населением.

Ранее в августе «Коммерсант» писал, что шесть из 10 хирургов городской больницы № 1 Нижнего Тагила уволились из-за высокой нагрузки и маленьких зарплат. При этом нагрузка у них возросла после того, как из другой больницы уволились четыре хирурга и часть пациентов перевели в больницу № 1. Ушедших хотели заменить специалистами из Екатеринбурга.

По поручению областного Минздрава для разрешения ситуации создана специальная комиссия. В настоящий момент известно, что все врачи отозвали свои заявления. Также хирурги получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.

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