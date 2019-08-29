Хирурги челябинской больницы передумали увольняться

Хирурги медсанчасти закрытого города Трехгорного Челябинской области добились от властей, чтобы те обратили внимание на их жалобы на высокую нагрузку. Об этом «Известиям» рассказал один из врачей, хирург с 30-летним стажем Станислав Редькин.

Ранее 29 августа он заявил, что все хирурги в медсанчасти увольняются из-за высоких нагрузок и низких зарплат. По его словам, работать стало невозможно, учитывая полторы-две ставки в день плюс ночные дежурства. За июль врач получил 76 тыс. рублей, с учетом доплат за социальные дни и ребенка-инвалида, притом что отработал за троих. «Бывали дни, когда я ночевал дома лишь три дня в неделю, а остальное время проводил на работе», — сказал Редькин.

После того как о проблеме стало известно в СМИ, власти оперативно отреагировали. 29 августа состоялось заседание в расширенном составе с участием главы города Трехгорного Евгения Сычева, руководства медикосаниатрной части и хирургического отделения в лице врачей и медсестер.

«Полностью разобрали всю проблему с нагрузками и зарплатами, пообещали всё решить оперативно с подключением Минздрава и области, а также с подключением ФМБА. Достигли консенсуса, что нам пришлют на помощь докторов, чтобы подразгрузить нас. И мы решили воздержаться от резких шагов и выйти на работу, потому что медпомощь в городе все равно надо оказывать. Всех людей в городе без помощи не оставишь», — сказал Редькин.

По его словам, если в медсанчасть пришлют хотя бы одного-двух докторов — это будет серьезное подспорье для единственной больницы на весь город с 35-тысячным населением.

Ранее в августе «Коммерсант» писал, что шесть из 10 хирургов городской больницы № 1 Нижнего Тагила уволились из-за высокой нагрузки и маленьких зарплат. При этом нагрузка у них возросла после того, как из другой больницы уволились четыре хирурга и часть пациентов перевели в больницу № 1. Ушедших хотели заменить специалистами из Екатеринбурга.

По поручению областного Минздрава для разрешения ситуации создана специальная комиссия. В настоящий момент известно, что все врачи отозвали свои заявления. Также хирурги получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.