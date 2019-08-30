Заявления на увольнение написали 12 медсестер больницы во Владимирской области

Двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области написали заявления об увольнении, причиной названо сокращение стимулирующих выплат. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщает ТАСС.

По словам главного врача лечебного учреждения Александра Обидина, выплаты сокращены «в связи с перевыполнением «дорожной карты» по заработной плате». Написавшие заявления об увольнении медсестры получают около 32–35 тыс. рублей в месяц. После сокращения стимулирующих выплат зарплата сократится на сумму от 400 до 1,5 тыс. рублей.

Всего в больнице работают порядка 500 медсестер, а в штате не хватает трех человек.

«На данный момент ищем других медсестер, в понедельник запланировано собрание с участием старшей медсестры, на котором мы еще раз будем разъяснять ситуацию», — рассказал главврач. Он выразил надежду на то, что до 10 сентября удастся уговорить остаться большую часть медсестер.

В состав Александровской районной больницы входит Струнинская, с жалобой на закрытие которой к президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» в июне 2018 года обратилась инициативная группа местных жителей. Они назвали главной проблемой закрытие детского отделения. Занимавшая в тот момент пост губернатора региона Светлана Орлова опровергла факт закрытия отделений и рассказала о выделении из областного бюджета 68 млн рублей на ремонт лечебного учреждения.

Глава государства поручил Минздраву России совместно с администрацией Владимирской области провести до конца прошлого года капитальный ремонт зданий районной больницы и детской поликлиники, а также оснастить их современным медицинским оборудованием. В декабре 2018-го стало известно, что губернатор Владимир Сипягин попросил министра здравоохранения Веронику Скворцову продлить срок исполнения поручения президента до декабря 2019 года.