Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег

Хирурги в Нижнем Тагиле массово увольняются в связи с кадровым дефицитом. Об этом в интервью телеканалу «360» заявил заведующий хирургического отделения городской клинической больницы Юрий Изотеев.

По его словам, около двух лет назад на хирургов увеличилась нагрузка, но последней каплей стало увольнение хирургов из Демидовской больницы, когда больных стали распределять среди других больниц. Это стало толчком для массового увольнения, при этом заработная плата уже не играла решающей роли.

На данный момент в больнице работают шесть хирургов, между ними распределяется 30 круглосуточных дежурств. В смену дежурят два врача, при этом на каждого работника приходится до 10 ночных дежурств. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», после того как врач отработает сутки, ему приходится выходить на дневную смену.

Изотеев рассказал, что хирурги пытались решить ситуацию, обращаясь к администрации с целью улучшения условий труда, усиления дежурной бригады, однако не получили никакого ответа. Несмотря на массовое увольнение, экстренная помощь всё также оказывается всем пострадавшим.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вопрос о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле должен быть адресован региональной власти и Министерству здравоохранения.

В тот же день прокуратура Свердловской области заявила о начале проверки о нарушении трудовых прав хирургов в больницах Нижнего Тагила после жалоб врачей на низкие зарплаты.

Работники надзорного ведомства приедут в Нижний Тагил в среду, 28 августа, пишет «Газета.ру». Им предстоит встреча с работниками, заявившими о нарушении их трудовых прав, а также с руководством больниц.