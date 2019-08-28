Прямой эфир

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег

0
Фото: Global Look Press/Jochen Sand
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хирурги в Нижнем Тагиле массово увольняются в связи с кадровым дефицитом. Об этом в интервью телеканалу «360» заявил заведующий хирургического отделения городской клинической больницы Юрий Изотеев.

По его словам, около двух лет назад на хирургов увеличилась нагрузка, но последней каплей стало увольнение хирургов из Демидовской больницы, когда больных стали распределять среди других больниц. Это стало толчком для массового увольнения, при этом заработная плата уже не играла решающей роли.

Врачей пропишут: в России возродят офисные медпункты
Правительство планирует стимулировать бизнес нанимать медиков для сотрудников

На данный момент в больнице работают шесть хирургов, между ними распределяется 30 круглосуточных дежурств. В смену дежурят два врача, при этом на каждого работника приходится до 10 ночных дежурств. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», после того как врач отработает сутки, ему приходится выходить на дневную смену.

Изотеев рассказал, что хирурги пытались решить ситуацию, обращаясь к администрации с целью улучшения условий труда, усиления дежурной бригады, однако не получили никакого ответа. Несмотря на массовое увольнение, экстренная помощь всё также оказывается всем пострадавшим.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вопрос о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле должен быть адресован региональной власти и Министерству здравоохранения.

В тот же день прокуратура Свердловской области заявила о начале проверки о нарушении трудовых прав хирургов в больницах Нижнего Тагила после жалоб врачей на низкие зарплаты.

Работники надзорного ведомства приедут в Нижний Тагил в среду, 28 августа, пишет «Газета.ру». Им предстоит встреча с работниками, заявившими о нарушении их трудовых прав, а также с руководством больниц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два нижнетагильских хирурга передумали увольняться из больницы № 1
В ПАО «Ил» прокомментировали информацию о массовых сокращениях

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019