В ПАО «Ил» прокомментировали информацию о массовых сокращениях

Сокращения сотрудников ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) коснутся только административно-управленческого и вспомогательного персонала. Об этом говорится в официальном комментарии компании, опубликованном во вторник, 20 августа.

Ранее 20 августа «Газета.Ру» со ссылкой на источник в Объединенной авиастроительной корпорации сообщила, что из ПАО «Ил» в ноябре будут уволены около тысячи человек.

«На ПАО «Ил» идет оптимизация организационной структуры и настройка профессиональной команды предприятия в рамках общекорпоративных процедур. В результате этого сокращается количество уровней управления. Оптимизация затрагивает только административно-управленческий и вспомогательный персонал», — цитирует заявление компании ТАСС.

Отмечается, что основным приоритетом кадровой политики компании остается сохранение инженерных кадров и конструкторских компетенций.

«Главные конструкторы по типам воздушных судов и инженерные команды по всем ключевым программам продолжают работу», — добавили в компании.

В начале июля сообщалось о том, что в ПАО «Ильюшин» начались массовые увольнения. Всего, по данным источника, в оборонно-промышленном комплексе компанию покинули более 80 человек, включая топ-менеджеров.