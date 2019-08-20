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В ПАО «Ил» прокомментировали информацию о массовых сокращениях

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Сокращения сотрудников ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) коснутся только административно-управленческого и вспомогательного персонала. Об этом говорится в официальном комментарии компании, опубликованном во вторник, 20 августа.

Ранее 20 августа «Газета.Ру» со ссылкой на источник в Объединенной авиастроительной корпорации сообщила, что из ПАО «Ил» в ноябре будут уволены около тысячи человек.

«На ПАО «Ил» идет оптимизация организационной структуры и настройка профессиональной команды предприятия в рамках общекорпоративных процедур. В результате этого сокращается количество уровней управления. Оптимизация затрагивает только административно-управленческий и вспомогательный персонал», — цитирует заявление компании ТАСС.

Отмечается, что основным приоритетом кадровой политики компании остается сохранение инженерных кадров и конструкторских компетенций.

«Главные конструкторы по типам воздушных судов и инженерные команды по всем ключевым программам продолжают работу», — добавили в компании.

В начале июля сообщалось о том, что в ПАО «Ильюшин» начались массовые увольнения. Всего, по данным источника, в оборонно-промышленном комплексе компанию покинули более 80 человек, включая топ-менеджеров.

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