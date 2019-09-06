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На Урале подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД

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В Екатеринбурге трое сотрудников патрульно-постовой службы (ППС), подозреваемые в изнасиловании девушки, и их непосредственные руководители уволены из МВД. Об этом «Известиям» в пятницу, 6 сентября, сообщил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

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По его словам, 17 должностных лиц гарнизона привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

«По итогам проведенной служебной проверки временно исполняющий обязанности начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор юстиции Владимир Миронов подписал соответствующий приказ с жесткими мерами реагирования на произошедшую ситуацию», — отметил в пятницу, 6 сентября, Горелых.

Три руководителя подозреваемых в изнасиловании сотрудников полиции уволены, добавил он, еще три должностных лица переведены на нижестоящие должности.

«Восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии, это одно из самых суровых наказаний в системе МВД, за ним следует увольнение, — сказал глава пресс-службы МВД по Свердловской области. — Кроме того, строгому наказанию подверглись три должностных лица из числа руководящего состава ГУ МВД по Свердловской области».

Подозреваемые в совершении тяжкого преступления также уволены из полиции, в случае подтверждения вины их привлекут к уголовной ответственности.

В конце августа троим сотрудникам полиции Екатеринбурга было предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. По данным следствия, в ночь на 18 августа 2019 года они изнасиловали девушку 1997 года рождения. Полицейские находились в служебном автомобиле полка ППСП УМВД РФ по Екатеринбургу, у здания, расположенного по улице Чайковского.

После появления информации о совершении полицейскими тяжкого преступления в город прибыли сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России.

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