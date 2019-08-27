Прямой эфир

Пострадавшая от полицейских в Анапе оказалась волейболисткой

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пострадавшая от полицейских в Анапе Краснодарского края оказалась волейболисткой из Московской области. Девушка приехала в составе команды на чемпионат России, сообщили во вторник, 27 августа, в спортивно-учебно-оздоровительном центре «Волейград».

Склонен к бессилию: Трушевского вновь обвинили в изнасиловании
После выхода из тюрьмы современный художник напомнил о себе не работами, а своими криминальными наклонностями

По данным «РИА Новости», в первенстве принимали команды из городов и районов. Чемпионат уже завершился, все разъехались.

В понедельник вечером на сайте СУ СК по Краснодарскому краю появилась информация о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 133 УК РФ («Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера») в отношении двух сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) в Анапе.

Преступление произошло в ночь на 26 августа, отмечалось в сообщении. Трое полицейских, патрулировавших пляж, застали на нем молодую пару — 17-летнюю девушку и парня.

«По версии следствия, полицейские, за непривлечение несовершеннолетней к административной ответственности понудили последнюю к половому сношению», — говорилось в сообщении СК России, передает «Газета.ру».

Как сообщили в краевом главке полиции, после возбуждения дела в анапской полиции последовала череда увольнений.

22 августа троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявили обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. По данным следствия, в ночь на 18 августа 2019 года они изнасиловали девушку 1997 года рождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сотрудники ГУСБ МВД направлены в Екатеринбург после изнасилования девушки полицейскими
В Уфе обвинившая коллег в изнасиловании бывший дознаватель пришла в суд

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019