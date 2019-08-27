Пострадавшая от полицейских в Анапе оказалась волейболисткой

Пострадавшая от полицейских в Анапе Краснодарского края оказалась волейболисткой из Московской области. Девушка приехала в составе команды на чемпионат России, сообщили во вторник, 27 августа, в спортивно-учебно-оздоровительном центре «Волейград».

По данным «РИА Новости», в первенстве принимали команды из городов и районов. Чемпионат уже завершился, все разъехались.

В понедельник вечером на сайте СУ СК по Краснодарскому краю появилась информация о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 133 УК РФ («Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера») в отношении двух сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) в Анапе.

Преступление произошло в ночь на 26 августа, отмечалось в сообщении. Трое полицейских, патрулировавших пляж, застали на нем молодую пару — 17-летнюю девушку и парня.

«По версии следствия, полицейские, за непривлечение несовершеннолетней к административной ответственности понудили последнюю к половому сношению», — говорилось в сообщении СК России, передает «Газета.ру».

Как сообщили в краевом главке полиции, после возбуждения дела в анапской полиции последовала череда увольнений.

22 августа троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявили обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. По данным следствия, в ночь на 18 августа 2019 года они изнасиловали девушку 1997 года рождения.