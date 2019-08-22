Сотрудники ГУСБ МВД направлены в Екатеринбург после изнасилования девушки полицейскими

Сотрудники Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России направлены в Екатеринбург после задержания троих полицейских по обвинению в изнасиловании девушки. Об этом в четверг, 22 августа, сообщила ТАСС официальный представитель министерства Ирина Волк.

Они проверят информацию о совершении тяжкого насильственного преступления сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Екатеринбургу. Представителям ГУСБ предстоит установить обстоятельства произошедшего, также будут оценены работа с личным составом и действия руководителей органов внутренних дел на региональном и городском уровнях.

«Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности и уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — сказала Волк.

В этот же день Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения троим обвиняемым. Один из них был отправлен под домашний арест до 19 октября, второму полицейскому продлено задержание на 48 часов по ходатайству следователя и прокурора, третий сотрудник полиции арестован до 19 октября.

Ранее в четверг стало известно о предъявлении обвинения в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера троим сотрудникам полиции Екатеринбурга. По данным следствия, в ночь на 18 августа 2019 года они изнасиловали девушку 1997 года рождения.