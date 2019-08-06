В Омске мужчина попытался изнасиловать 84-летнюю соседку
В Омске мужчина попытался изнасиловать 84-летнюю соседку из-за отказа дать денег. Об этом 6 августа сообщает телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел в одном из сел Усть-Ишимского района. Мужчина пошел к пенсионерке и попросил у нее денег. Однако, получив отказ, он накинулся на женщину и начал срывать с нее одежду.
Крики женщины услышал оказавшийся поблизости местный житель. Он смог вбежать в дом и отогнать злоумышленника.
Правоохранители нашли преступника и арестовали его.
18 июня сообщалось, что в Московской области полицейские задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в попытке изнасилования женщины.