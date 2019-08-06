В Индии мужчина проиграл в покер свою жену и разрешил ее изнасиловать

В индийском городе Яунпур мужчина проиграл в покер свою жену и разрешил своим соперникам изнасиловать ее. Об этом 5 августа сообщило издание Mirror.

По имеющейся информации, местный житель проиграл все деньги, поэтому решил поставить на кон свою супругу. Другие участники приняли ставку и впоследствии обыграли мужчину.

Позже он позволил другим игрокам изнасиловать женщину. Когда она попыталась скрыться в доме родственников, мужчина вернул ее и позволил товарищам еще раз надругаться над ней.

Пострадавшая обратилась в полицию, где у нее отказались принимать заявление. Однако теперь дело дошло до суда, и у женщины есть шанс, что супруга с друзьями удастся наказать за преступление.

8 июля сообщалось, что муж Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 млн рублей из банка в башкирском Салавате, проиграл все украденные деньги в азартные игры.