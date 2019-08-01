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Индийские врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов

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Фото: Times of India/timesofindia.indiatimes.com
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В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов. Мальчик обратился к медикам с опухшей щекой и жалобами на сильную боль в нижней челюсти, пишет Times of India.

Отмечается, что обнаружить зубы удалось в ходе проведения компьютерной томографии и рентгена. На снимках у ребенка увидели огромную опухоль с большим количеством мелких рудиментарных зубов.

«Зубы были разных размеров, которые варьировались от 0,1 до 15 мм. Даже самый маленький зуб имел коронку, корень и эмалевое покрытие», — рассказал доктор Пратибха Рамани.

Медики настояли на срочной операции и за несколько часов удалили нарост. Хирургическое вмешательство прошло успешно, сейчас ребенок чувствует себя хорошо.

28 июля сообщалось, что в Индии появился на свет ребенок с сиреномелией (синдромом русалки. — Ред.).

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