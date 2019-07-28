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В Индии появился на свет ребенок-русалка

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Фото: Depositphotos
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В Индии появился на свет ребенок с сиреномелией (синдромом русалки. — Ред.). Об этом 28 июля сообщило издание The Times of India.

Роды 22-летней местной жительницы проходили нормально, но у женщины родился ребенок со сросшимися ногами.

Врачам не удалось определить пол ребенка. Пр этом состояние новорожденного было крайне тяжелым, и младенец скончался спустя час.

Такой недуг встречается в одном случае на 100 тыс новорожденных. Аномалия почти всегда приводит к смерти ребенка из-за недоразвитости внутренних органов.

27 июля сообщалось, что жительница подмосковной Балашихи родила за раз четверых детей.

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