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В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. По данным следствия, в ночь на 18 августа 2019 года они изнасиловали девушку 1997 года рождения, сообщило СУ СКР по Свердловской области в четверг, 22 августа.

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Полицейские находились в служебном автомобиле полка ППСП УМВД РФ по Екатеринбургу, у здания, расположенного по улице Чайковского. «Действуя группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и ограничивая свободу потерпевшей, 1997 г.р., [сотрудники полиции] совершили в отношении нее изнасилование и иные действия сексуального характера», — говорится в сообщении СКР.

Полицейских задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. Он также осуществляют оперативное сопровождение по данному делу.

Следствие заявило в суд ходатайство об аресте задержанных, продолжается сбор доказательств по уголовному делу.

В июне в Московской области полицейские задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в попытке изнасилования женщины.

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