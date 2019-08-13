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В Уфе обвинившая коллег в изнасиловании бывший дознаватель пришла в суд

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Бывшая сотрудница полиции Уфы Гульназ Фатхисламова, обвинившая трех коллег в изнасиловании, впервые явилась в суд. Об этом во вторник, 13 августа передает «РИА Новости».

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При этом судебное заседание было прервано из-за плохого самочувствия потерпевшей. Об этом сообщил журналистам адвокат одного из обвиняемых Наиль Багаутдинов.

По его словам, в ходе суда прокурор опрашивал Фатхисламову, после чего она заявила о плохом самочувствии. Суд продолжится в четверг, 15 августа.

Суд начал рассмотрение уголовного дела 29 июля. После предъявления фигурантам окончательного обвинения заседание было перенесено на 6 августа из-за неявки потерпевшей. На второе заседание девушка также не явилась, и суд перенес заседание на 13 августа.

В конце октября 23-летняя сотрудница уфимской полиции, работавшая дознавателем, заявила, что подверглась насилию со стороны троих коллег в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции МВД России по Уфимскому району. Сообщалось, что потерпевшая получила серьезные травмы.

Подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили за «проступок, порочащий честь». 2 ноября Кировский районный суд Уфы отправил их под арест. Против прaвooхрaнитeлeй возбудили уголовное дело по двум статьям: «Изнасилование» (ст. 131 УК РФ) и «Насильственные действия сексуального характера» (ст. 132 УК РФ).

31 декабря Верховный суд Башкирии оставил в силе решения Советского районного суда Уфы о продлении сроков ареста троим бывшим полицейским. В январе заявившую о групповом изнасиловании дознавательницу уволили из органов внутренних дел. Тогда же она обратилась с иском в суд о возмещении морального ущерба.

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