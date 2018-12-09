Дознаватель из Уфы рассказала о подробностях изнасилования

Дознаватель из Уфы, обвинившая троих полицейских в совершении группового изнасилования, озвучила подробности случившегося.

«Полковник Матвеев, Галиев и Яромчук, каждый поочередно, иногда одновременно, изнасиловали меня в естественной и противоестественной форме», — цитирует показания РЕН ТВ.

Потерпевшая пояснила, что может точно сказать, что всё продолжалось с 22:40 до 0:30, потому что, как только насильники ее отпустили, она позвонила матери.

30 ноября адвокат одного из подозреваемых в групповом изнасиловании Аслям Халиков заявил, что у защиты нет результатов проведенной ДНК-экспертизы, так как следствие их не выдало. Таким образом, он опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что эксперты якобы нашли ДНК всех троих полицейских на теле девушки и подтвердили факт сексуального насилия.

23-летняя девушка, работающая дознавателем, заявила, что подверглась насилию со стороны коллег в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции МВД России по Уфимскому району. По ее словам, издевательства продолжались всю ночь. Сообщалось, что потерпевшая получила серьезные травмы, в том числе множественные разрывы тканей.

Подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили за «проступок, порочащий честь». 2 ноября Кировский районный суд Уфы отправил их под стражу. Против правоохранителей возбудили уголовное дело по двум статьям: «Изнасилование» (ст. 131 УК РФ) и «Насильственные действия сексуального характера» (ст. 132 УК РФ).

В конце ноября появилась информация, что у двух из трех обвиняемых — 51-летнего экс-начальника ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева и 50-летнего экс-главы ОМВД по Кармаскалинскому району Салавата Галиева — есть алиби. О наличии алиби у третьего обвиняемого, бывшего руководителя отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука, не сообщалось.