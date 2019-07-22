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Суд по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе начнется 29 июля

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Фото: Depositphotos
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Слушания по делу об изнасиловании дознавательницы тремя бывшими полицейскими начнутся в Кировском районном суде Уфы 29 июля. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил один из адвокатов обвиняемых Наиль Багаутдинов, пишет ТАСС.

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«Судебный процесс начнется 29 июля, с допросами и прочими моментами», — уточнил он.

Все обвиняемые являлись высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов.

28 июня в Следственном комитете сообщили, что расследование дела завершено. Там добавили, что в отношении подозреваемых был проведен «ряд сложных экспертных исследований». Все алиби проверены и опровергнуты. По местам проживания и работы проведены обыски. Также изъяты записи камер видеонаблюдения для выяснения подробностей передвижений полицейских в тот день.

В конце октября 2018 года 23-летняя сотрудница уфимской полиции, работавшая дознавателем, заявила, что подверглась насилию со стороны троих коллег в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции МВД России по Уфимскому району. Сообщалось, что потерпевшая получила серьезные травмы.

Подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили за «проступок, порочащий честь». 2 ноября Кировский районный суд Уфы отправил их под стражу. Против бывших сотрудников правопорядка возбудили уголовное дело по двум статьям: «Изнасилование» (ст. 131 УК РФ) и «Насильственные действия сексуального характера» (ст. 132 УК РФ).

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