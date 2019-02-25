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Обвиняемый в изнасиловании в Уфе назвал уголовное дело сфабрикованным

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Фото: РИА Новости/Вадим Брайдов
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Второй обвиняемый по делу об изнасиловании в отделе полиции в Башкирии не признал свою вину. В понедельник, 25 февраля, суд рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста 51-летнему бывшему начальнику ОМВД РФ по Уфимскому району Эдуарду Матвееву.

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Перед началом заседания он заявил журналистам, что не совершал преступлений. «Дело сфабриковано и продолжает фальсифицироваться», — цитирует его ТАСС. В декабре о невиновности заявил бывший начальник отдела ОМВД по Кармаскалинскому району республики Салават Галиев.

23-летняя дoзнaвaтeль заявила, что подверглась насилию со стороны коллег в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции МВД России по Уфимскому району. Сообщалось, что потерпевшая получила серьезные травмы.

Подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили за «проступок, порочащий честь». 2 ноября Кировский районный суд Уфы отправил их под стражу. Против прaвooхрaнитeлeй возбудили уголовное дело по двум статьям: «Изнасилование» (ст. 131 УК РФ) и «Насильственные действия сексуального характера» (ст. 132 УК РФ).

31 декабря Верховный суд Башкирии оставил в силе решения Советского районного суда Уфы о продлении сроков ареста троим бывшим полицейским. В январе заявившую о групповом изнасиловании дознавательницу уволили.

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