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В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка

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Фото: пресс-служба СК РФ по Удмуртской Республике/udm.sledcom.ru
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В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку. Об этом 20 августа сообщили в главке Следственного комитета по республике.

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По данным следствия, мужчина совершил преступление 4 августа в городе Глазове. На одной из детских площадок он увидел семилетнюю девочку и предложил купить ей сладости и покататься на аттракционах. Та поверила ему и пошла с ним. Злоумышленник повел ее через двор, где совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся, сообщает телеканал «360».

Следователи добавили, что после случившегося девочка забежала в магазин и рассказала обо всем продавщице, а та вызвала полицию. Установить преступника удалось при помощи записей камер наружного наблюдения, пишет «Федеральное агентство новостей». Им оказался 56-летний местный житель. Он был неоднократно судим и приговорен к казни, но в 1998 году его помиловали, а три года назад освободили по УДО. По информации следствия, он нигде не работал и жил один.

В настоящее время мужчина арестован. Следователи проверяют его на причастность к другим преступлениям, пишет «Ридус». Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

В июне сообщалось, что бывший воспитатель детского лагеря в Ленобласти был приговорен к 17 годам колонии строгого режима за насилие над детьми.

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