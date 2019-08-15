Британец-лунатик пытался изнасиловать девушку своего друга

В городском суде Йорка (Великобритания) рассматривается дело молодого человека, который пробрался в комнату, где спал его друг со своей возлюбленной, и попытался изнасиловать девушку. Адвокаты 21-летнего Дейла Келли настаивают, что их подзащитный пошел на этот шаг во время приступа лунатизма, пишет 14 августа The Sun.

По материалам дела, мужчина, будучи в сильном алкогольном опьянении, попытался заняться сексом с девушкой своего друга, пробравшись ночью к ним в спальню. После того как потерпевшая осознала, что происходит, она позвонила по телефону экстренной помощи. Келли задержали позднее у него дома. Когда произошел инцидент, The Sun не уточняет.

Адвокаты обвиняемого настаивают, что во время предполагаемого изнасилования Келли спал: выяснилось, что молодой человек с детства страдает одной из форм парасомнии и с ним часто случались приступы лунатизма.

Согласно британскому законодательству, суд может оправдать человека, не контролирующего свое тело во время преступления. Келли факт умышленного насилия не признал, а городской суд Йорка продолжает процесс по делу.

В декабре прошлого года канадские ученые выяснили, какие факторы могут способствовать развитию буйного лунатизма. Оказалось, что на это влияет прием антидепрессантов, тревожные состояния и так называемый афганский синдром.