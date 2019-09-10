Минздрав разберется с кадровой ситуацией в онкоцентре имени Блохина

Минздрав России создает комиссию для изучения информации о массовых сокращениях сотрудников в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии и гематологии им. Н.Н. Блохина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что комиссия займется не только прояснением ситуации, но и нормализацией обстановки в одном из ведущих онкологических учреждений, пишет портал «Будущее России. Национальные проекты», передает ТАСС.

9 сентября стало известно, что Генеральная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения в деятельности Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России.

Ранее в тот же день в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Блохина в Москве опровергли информацию о массовом сокращении сотрудников из НИИ детской онкологии и гематологии.

При этом, по данным РЕН ТВ, массовые увольнения в центре происходят, и причиной тому является назначение на должность руководителя НИИ ДОиГ Светланы Варфоломеевой в июне 2019 года.