Новый генпрокурор Украины уволил еще восемь прокуроров

Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должности прокуроров в восьми областях. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры (ГП) страны.

В пятницу, 6 сентября, от должности освобождены прокуроры Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей. 3 сентября генпрокурором были сняты с должности прокуроры Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей. Также он уволил замглавы ведомства, главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил Рябошапку генпрокурором страны 30 августа. Ранее за то, чтобы назначить его на должность, проголосовали 312 народных депутатов Украины.

Рябошапка по образованию юрист. В разные годы он работал на руководящих должностях в Министерстве юстиции Украины, был замминистра юстиции. Также занимался анализом антикоррупционной политики; являлся членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. С началом президентства Зеленского сначала был назначен замглавы администрации главы Украины, а потом замруководителя президентского офиса.