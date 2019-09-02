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Новый генпрокурор Украины уволил Матиоса с его поста

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении замглавы ведомства, главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

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«В понедельник, 2 сентября 2019 года, руководствуясь законом Украины «О прокуратуре», положением о прохождении гражданами Украины военной службы в вооруженных силах Украины, а также на основании письма министра обороны Украины от 02.09.2019 генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об освобождении от должности заместителя генерального прокурора — главного военного прокурора Анатолия Матиоса», — указано в сообщении.

Кроме того, согласно тексту документа, Матиоса исключили из списков личного состава генеральной прокуратуры Украины. Бывший военный прокурор направлен в распоряжение министерства обороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.

Матиос стал главным военным прокурором Украины в 2014 году. В том же году он занял должность замгенпрокурора.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Рябошапку генеральным прокурором страны. До последнего времени он занимал должность заместителя главы офиса президента Украины. Выступая перед голосованием, он заявил, что первым направлением своей деятельности считает «перезагрузку и обновление системы».

По словам нового генпрокурора, он «хочет крови» в правовом смысле. Рябошапка рассказал о планах регулярно привлекать к ответственности чиновников и вернуть государству максимальный объем украденных активов.

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