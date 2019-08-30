Новый генпрокурор Украины заявил, что «хочет крови»

Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что «хочет крови» в правовом смысле. Он также рассказал о планах регулярно привлекать к ответственности чиновников и вернуть государству максимальный объем украденных активов, сообщил в пятницу, 30 августа, «Интерфакс-Украина».

«Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови», — сказал генпрокурор после своего представления на посту главы ведомства.

По его мнению, существующую систему необходимо сделать «еще более мощной». Прокуратура должна стать органом, который координирует все правоохранительные органы и контролирует выполнение поставленных перед ними задач, добавил он.

Приоритетом в своей работе на ближайшие годы Рябошапка назвал возвращение активов, пишет«Газета.ру».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Рябошапку генеральным прокурором страны. 29 августа Верховная рада Украины одобрила отставку Юрия Луценко с должности генерального прокурора страны по представлению главы государства Владимира Зеленского.