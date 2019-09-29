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СМИ раскрыли секрет плачущей кристаллами девушки из Армении

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Геммолог Ольга Радионова раскрыла секрет 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян, которая после травмы начала плакать кристаллами. По словам эксперта, у девушки синдром Мюнхгаузена, сообщает НТВ 28 сентября.

Журналисты телеканала приехали в деревню, где живет девушка, собрали кристаллы, которыми плачет Каразян, и отвезли в геммологическую лабораторию.

«На первый взгляд я сказала бы, что это обычное битое стекло», — заявила Радионова.

Кристаллы отдали на спектральный анализ. Исходя из их параметров плотности и изломов, указанных в результате теста, специалист сделала вывод, что «кристаллами» является обычное промышленное стекло.

Об истории Сатеник Каразян стало известно 21 сентября. Девушка рассказала, что начала плакать кристаллами после того, как ее сын разбил вазу. Сначала ей показалось, что один из осколков попал ей в глаз, однако кристаллы начали появляться ежедневно.

Каразян признается, врачи не смогли ей ничем помочь, а загадочные элементы причиняют ей боль.

Ранее врач-офтальмолог Татьяна Шилова объяснила, что кристаллы действительно могут появляться в глазах из-за генетических или инфекционных болезней. Среди причин такого явления специалист назвала нарушение обмена веществ.

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