Врач объяснила появление «кристальных слез» у девушки из Армении

Врач-офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, почему 22-летняя жительница Армении Сатеник Каразян начала плакать кристаллами после того, как получила травму. Об этом 22 сентября сообщает РЕН ТВ.

По словам Шиловой, случай пациентки редкий, но не уникальный. Кристаллы в глазах могут быть вызваны генетическим или инфекционным заболеванием, заявила врач.

«В слезе есть белки, жиры, определенные микроэлементы, она имеет определенный ионный состав, и те соли, которые в нее входят, при повышенной концентрации могут вызывать ускорение кристаллизации. Белки в составе слезы также могут увеличивать ее плотность», — приводит ее слова телеканал.

Специалист отметила, что жидкий субстрат превращается в более твердый при высыхании и может даже повреждать наружную поверхность глаза. Для того чтобы выяснить причину, необходимо провести полное обследование пациентки, а также самих кристаллов.

Шилова также предположила, что причиной подобному явлению может служить нарушение обмена веществ. В этом случае кристаллы могут образовываться в печени, почках, оседать в виде солей в органах, это опасно и требует исследования.

По информации РЕН ТВ, кристаллы из глаз пациентки из Армении уже направили на экспертизу, однако ее результаты пока неизвестны.

Днем ранее сообщалось, что Сатеник Каразян начала плакать кристаллами после того, как получила травму. Ежедневно она достает из глаз до 50 острых «камушков».

Девушка рассказала, что она обращалась к разным врачам, но точный диагноз ей до сих пор поставить не смогли. Каразян призналась, что каждый ее день «превращается в ад», так как твердый субстрат может повредить наружную поверхность глаза.

В январе текущего года стало известно, что в Нижнем Тагиле мужчина скончался после укола лидокаина, предписанным ему офтальмологом. В результате инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».