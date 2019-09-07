Врач рассказал о неизлечимых современных болезнях

Врач общей практики Денис Кондратьев рассказал о болезнях, которые врачи лечат огромным количеством лекарств порой безрезультатно.

В интервью интернет-порталу «Царьград» он признался, что перед рядом таких заболеваний, как герпес, псориаз, остеохондроз современная медицина бывает бессильна. Он пояснил, что сложности их лечения связаны с причинами их возникновения, которые не всегда ясны.

«Потому что медики не знают точную причину заболевания, не знают, от чего, собственно, лечить. Поэтому такой огромный спектр лекарств, такой огромный поток всего», — подчеркнул врач.

Помимо этого он обратил на диагноз вегетососудистая дистония, который может скоро исчезнуть в России. По словам Кондратьева, это понятие подразумевает под собой множество симптомов, таких, как сердечные боли, повышенная утомляемость, колики, боли в животе. Пациентов попросту начинают лечить целым комплексом медикаментов.

Что касается остеохондроза, то больным приходится проходить массажные процедуры и пить препараты, которые лечат только симптомы. Таким образом полностью от заболевания избавиться не получится.

К этому же типу он отнес псориаз, симптоматику которого можно облегчить мазями и прочими лекарствами.

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