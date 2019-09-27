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Эксперт назвал причину 87% случаев сердечной недостаточности

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В России 87% пациентов с сердечной недостаточностью неправильно лечат гипертоническую болезнь, поэтому нагрузка на сердце увеличивается. Об этом заявил президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, завкафедрой госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Московской медицинской академии (ММА) им. И.М. Сеченова, профессор, академик РАН Юрий Беленков, передает «РИА новости» в пятницу, 27 сентября.

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«У нас, к сожалению, 87% пациентов, которые имеют сердечную недостаточность, неадекватно лечат гипертоническую болезнь, то есть они не достигают целевых уровней давления, у них постоянно сердце работает под нагрузкой», — отметил Беленков на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

В воскресенье, 29 сентября, отмечается Всемирный день сердца.

Ранее, 19 сентября, портал Медикфорум перечислил нетипичные симптомы проблем с сердцем. В сообщении говорилось, что говорить о развитии сердечно-сосудистых заболеваний может не только очевидная боль в груди.

Так, на сердечную недостаточность могут указывать отеки — например, припухлость лодыжек. Об ослаблении сердечной мышцы говорит головная боль вкупе с общей вялостью. Регулярные головокружения иногда являются симптомом нарушения работы клапанов сердца. Частые случаи падения давления — опасный признак, говорящий о дисфункции митрального клапана. Еще одним симптомом сердечных проблем может стать боль в желудке.

10 августа замминистра здравоохранения России Олег Салагай рассказал на своей странице в Facebook, что около 30% случаев ишемической болезни сердца может быть объяснено отсутствием физической активности. По его словам, нагрузки помогают сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых раковых заболеваний и депрессии. Он пояснил, что имеет в виду подвижный образ жизни, а не занятия спортом.

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