Названы нетипичные симптомы проблем с сердцем

Указывать на развитие сердечно-сосудистых заболеваний может не только очевидная боль в груди. Портал Медикфорум перечислил ряд нетипичных симптомов проблем с сердцем.

Так, на сердечную недостаточность могут указывать отеки. Особенно стоит обратить внимание на припухлость лодыжек.

Признаком надвигающегося инсульта или аневризмы иногда являются сильные и регулярные головные боли. Об ослаблении сердечной мышцы говорит и головная боль в сочетании с общей вялостью.

Обратиться к кардиологу стоит и при регулярных головокружениях. Этот симптом может указывать на нарушение работу сердечных клапанов, пишут специалисты.



Частые случаи падения давления также опасный признак, говорящий о дисфункции митрального клапана. Еще одним симптомом проблем с сердцем может стать боль в желудке.

«Кардиологи отмечают, что именно боли в области желудка, напоминающие гастрит, являются предвестником болезни сердца», - указывается в материале.



О приближении сердечного приступа свидетельствует ощущение груза на спине. При появлении такого симптома следует обратиться к врачам.

9 сентября кардиологи назвали основные риски возникновения инфарктов.