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Врач назвал главные симптомы рака мозга

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют. По его словам, насторожить должны хроническая головная боль, прогрессирующее падение зрения и онемение конечностей.

По его словам, самой агрессивной формой рака мозга является глиобластома, способов избавления от которой сейчас не существует.

«Хирургическое вмешательство, химиотерапия и радиотерапия дают определенный контроль за ростом опухоли, но не решают проблему полностью. К сожалению, пока эта болезнь полностью не излечима», — заявил нейрохирург в интервью «Вечерней Москве».

По словам Кащеева, причины развития этого вида опухолей, как и других злокачественных заболеваний, в настоящее время неизвестны. При этом ведущим фактором является генетическая поломка, отметил специалист.

7 сентября онкологи назвали симптомы рака головы и шеи.

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