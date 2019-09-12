Врач дал советы по адаптации к резкой смене погоды

Врач-геронтолог профессор Юрий Конев в эфире НСН рассказал, как резкая смена погоды отразится на здоровье россиян и как избежать негативных последствий.

«Любая перемена климата всегда вызывает у людей с несбалансированной регуляцией сосудистого тонуса определенную реакцию. Некоторым хватает их возможностей компенсации — и у них этот период проходит спокойно. А у некоторых проявляется достаточно ярко в сосудистых реакциях», — уточнил специалист.

Профессор отметил, что в первые два дня резкого похолодания следует аккуратнее относиться к прогулкам на улице и физическим нагрузкам. Кроме того, важно вовремя достать теплую одежду и одеться по погоде. Пожилым людям Конев порекомендовал обсудить с врачом дозировки лекарств, однако не заниматься этим самостоятельно.

Ранее 12 сентября в Гидрометцентре предупредили о резком похолодании с 14 сентября. По прогнозам специалистов, на севере Центрального округа и в Москве дневная температура понизится до 13–18 градусов тепла. В дальнейшие дни похолодание продолжится.