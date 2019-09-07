Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи
Врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и области шеи, пишет «Медикфорум».
Чаще всего злокачественные опухоли в голове и шее появляются в носовых пазухах, ротовой полости и в гортани. Согласно статистике, данным видам онкологии чаще подвержены мужчины, так как они больше увлекаются вредными привычками наподобие курения и употребления алкоголя.
Также способствовать развитию рака может плохая гигиена ротовой полости.
Свидетельствовать об онкологии может резкий неприятный запах изо рта, появление язв и ороговевшие шишкообразные наросты на слизистой, постоянные боли в горле, вызывающие дискомфорт, а также кровяные слюнные выделения.
Выявить рак головы или шеи на начальной стадии фактически невозможно, поэтому эти виды онкологии редко вылечиваются.
В августе ученые рассказали, какие продукты могут способствовать развитию рака.