Кардиологи назвали основные риски возникновения инфарктов

Ученые из польского Центра сердечных болезней в городе Забже выяснили, в какое время чаще всего человека может настигнуть инфаркт. Результаты исследования публикует ТАСС в понедельник, 9 сентября.

Специалисты собрали национальную базу данных болезней сердца, и сделали несколько выводов. В первую очередь это то, в особой зоне риска понедельники — 17% инфарктов происходит именно после выходных, в первый рабочий день. В остальные рабочие дни приходится 15% случаев сердечного приступа, а в выходные — лишь 11–12%.

Также польские кардиологи опровергли суждение о том, что большинство инфарктов случается утром. Оказалось, что на время с 06:00 до 12:00 приходится 27% приступов, в следующие шесть часов — 35% приступов, после 18:00 — 22%. Ночь оказалась самым безопасным временем суток для сердечников.

Примечательно, что период отпуска и путешествий не относится к самым благополучным — в первый и последний день отдыха риск получить сердечный приступ повышается в несколько раз. Среди факторов риска — экстремальные виды спорта без подготовки, поездки в тропические страны, физическое и эмоциональное напряжение в первые дни отпуска.

Также сердечникам не сулят ничего хорошего высокие температуры. Так, если столбик термометров показывает выше +20 по Цельсию, то риск получить инфаркт возрастает.

К факторам риска польские ученые отнесли морозы, резкие перепады температуры, одежду, не соответствующую по погоде, и последствия попыток человека согреть дом, отапливая их некачественным углем или мусором. По данным врачей, когда качество окружающего воздуха снижается, число поступивших в больницу с инфарктом увеличивается на 12%.

Ранее в сентябре шведские ученые назвали признаки повышенного риска инфаркта. Оказалось, что это избыточная масса тела в подростковом возрасте.