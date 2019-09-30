Врачи назвали последний день работы в онкоцентре Блохина

Сразу 26 детских онкологов написали заявления об увольнении из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Об этом «Известиям» рассказал заместитель директора Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии, входящего в НМИЦ, Максим Рыков. Он отметил, что на всю Россию приходится 324 детских онколога.

Врачи планируют передать заявления об увольнении на подпись директору НМИЦ Ивану Стилиди 1 октября, рассказал Рыков. Он отметил, что директор не имеет права не подписать их по законодательству. Врач предположил, не все захотят отрабатывать две недели.

«Все врачи указали (в заявлениях) просьбу уволить по собственному желанию, но под давлением руководства», — сказал замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от реакции властей и медицинского сообщества, в том числе от работы Следственного комитета и от Минздрава, считает Рыков.

По его словам, ситуация в НИИ накалилась в связи с назначением в июне 2019 года директором института Светланы Варфоломеевой, которая привела свою команду.

Варфаломеева неоднократно предлагала врачам из старой команды уволиться по собственному желанию, чем оказывала давление на коллектив, отметил собеседник «Известий».

Теперь они побаиваются общественного резонанса и хотят все замять, а после уволить нас по отдельности, заключил врач.

Ранее в сентябре сообщалось, что Минздрав России создаст комиссию для изучения информации о массовых сокращениях сотрудников в онкоцентре им. Н.Н. Блохина.