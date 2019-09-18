Онкоцентр имени Блохина опроверг информацию о закрытии отделения

Информация о том, что в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Блохина» Минздрава России закрывается отделение детской онкологии и гематологии, не соответствует действительности. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе центра в среду, 18 сентября.

«Отделение мы не закрываем, планируется ремонт одного бокса, где произошла протечка. Там лежат «тяжелые» дети, которые в таких условиях проходить лечение, разумеется, не могут. И грязные ремонтные работы, конечно, проводить в отделении в присутствии пациентов нельзя», — сказала собеседница агентства. По ее словам, больница собирается отремонтировать крыло здания, поэтому закрывает прием первичных пациентов. До 18 ноября кого-то уже выпишут, а других переведут в другие отделения.

В пресс-службе центра сообщили РБК, что сейчас в отделении закрыт один бокс № 20, в котором обнаружена протечка. Это — потенциальный источник развития опасных микроорганизмов. Ремонт с противогрибковой обработкой и установкой воздушных фильтров продлится не более трех недель.

О закрытии отделения онкологии и гематологии в онкоцентре имени Блохина в связи с ремонтом ранее сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, отделение планируется закрыть из-за обнаружения плесневых грибов в воздухе и на поверхностях. К сообщению прилагалась служебная записка директору НМИЦ от заведующей отделения дезинфекции и стерилизации с просьбой сделать ремонт.