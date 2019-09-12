Новый скандал из-за зарплат разгорается в больнице Александрова
В Александровской районной больнице снова зарплатные скандалы. Теперь премий лишили уборщиц, кастелянш и младший медперсонал.
Зарплата сотрудников теперь даже ниже уровня МРОТ. Работникам объяснили, что у больницы просто нет денег на премии.
Подробнее — в сюжете «Известий».
В Александровской районной больнице снова зарплатные скандалы. Теперь премий лишили уборщиц, кастелянш и младший медперсонал.
Зарплата сотрудников теперь даже ниже уровня МРОТ. Работникам объяснили, что у больницы просто нет денег на премии.
Подробнее — в сюжете «Известий».