Новый скандал из-за зарплат разгорается в больнице Александрова

В Александровской районной больнице снова зарплатные скандалы. Теперь премий лишили уборщиц, кастелянш и младший медперсонал.

Зарплата сотрудников теперь даже ниже уровня МРОТ. Работникам объяснили, что у больницы просто нет денег на премии.

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