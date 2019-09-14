Жертвами пожара в больнице Рио-де-Жанейро стали десять человек

Крупный пожар произошел в государственной больнице «Бадим» в бразильском городе Рио-де-Жанейро. В результате погибли не менее 11 человек.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание.

В клинике находились 103 пациента и более чем 220 сотрудников, когда там вспыхнул огонь. Чтобы локализовать возгорание, пожарным понадобилось несколько часов.