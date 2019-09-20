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Более 20 врачей намерены уволиться из онкоцентра Блохина

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Как минимум 20–25 детских онкологов собрались уволиться из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Об этом «Известиям» рассказал заместитель директора Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии, входящего в НМИЦ, Максим Рыков. Он отметил, что на всю Россию приходится 324 детских онколога.

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Поводом послужило решение администрации онкоцентра уволить профессора, д.м.н. Георгия Менткевича.

«Большая часть врачей собирается увольняться в связи с тем, что увольняют одного из основоположников детской онкологии в России. Человека который внедрил в России трансплантацию костного мозга у детей, — это профессор Георгий Менткевич», — объяснил Рыков.

Менткевич возглавляет отделение трансплантации костного мозга, входящее в НИИ детской онкологии и гематологии.

«Он уведомлен о том, что трудовой договор с ним расторгнут с 25 сентября. С 26 сентября на эту должность назначен 32-летний Кирилл Киргизов, у которого кандидатская диссертация по лечению рассеянного склероза у детей», — сказал Максим Рыков.

Как заявили в пресс-службе независимого профсоюза медицинских работников «Альянс врачей», если за Минткевичем не сохранят занимаемую им должность, большая часть сотрудников всех отделений НИИ детской онкологии и гематологии уволится.

«Заявлений об уходе пока нет только потому, что люди хотели оставаться со своими пациентами до конца», — заключил Рыков.

Ранее в сентябре сообщалось, что Минздрав России создаст комиссию для изучения информации о массовых сокращениях сотрудников в онкоцентре им. Н.Н. Блохина.

По словам Максима Рыкова, ситуация в НИИ накалилась в связи с назначением в июне 2019 года директором института Светланы Варфоломеевой, которая привела свою команду.

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