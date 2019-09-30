В онкоцентре имени Блохина вновь опровергли массовые увольнения врачей

В пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина в Москве вновь опровергли сообщения о подаче несколькими детскими онкологами заявлений об увольнении.

ТАСС 30 сентября в центре заявили, что в кадровой службе нет ни одного заявления.

Ранее в этот день врачи НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ) опубликовали видео, в котором обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения выдвинули ряд требований, среди которых смена руководства.

«В связи с появлением в сети интернет видео, <…> руководство НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина направило просьбу дать правовую оценку действиям сотрудников <…> на имя президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, главного внештатного детского специалиста-гематолога Минздрава России Александра Румянцева, советника директора НИИ ДОиГ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина академика Владимира Полякова и директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елены Байбариной», — сообщили в пресс-службе.

В видеообращении врачи сообщили, что 26 детских онкологов написали заявления об уходе, пишет «Газета.ру». Медики рассказали, что пациенты содержатся в ужасных условиях, введение в эксплуатацию новых корпусов постоянно откладывается, а зарплаты сотрудникам начисляются несправедливо. Целью нового руководства, полагают врачи, является вынудить старый коллектив уволиться, чтобы продвинуть «своих».

«Известиям» замдиректора НИИ ДОиГ Максим Рыков пояснил, что заявления будут поданы на подпись 1 октября. Он подчеркнул, что новое руководство неоднократно предлагало сотрудникам покинуть центр по собственному желанию.

В июне 2019 года пост руководителя НИИ ДОиГ заняла Светлана Варфоломеева. По словам сотрудников центра, Варфоломеева угрожает сократить ставки, понижает зарплаты, нагружает врачей бумажной работой и препятствует работе волонтеров. Изменениями недовольны и родители пациентов. Однако в центре какие-либо увольнения или давление на сотрудников опровергали.

Врачи написали открытое обращение к президенту России Владимиру Путину. В Минздраве ранее обещали создать комиссию для изучения вопроса.