Депздрав предупредил об опасности самолечения антибиотиками при ОРВИ

Прием антибиотиков при ОРВИ без назначения врача может негативно отразиться на здоровье человека. Об этом 30 сентября сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

«Вирусы не имеют клеточных стенок, на которые могут влиять антибиотики. Именно поэтому прием антибиотиков на фоне вирусного заболевания лишен всякого смысла», — пояснил главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Он отметил, что прием антибиотиков обоснован только в тех случаях, когда вслед за ОРВИ начинают активно размножаться болезнетворные бактерии.

Врач подчеркнул, что прием антибиотиков без назначения специалиста может навредить здоровью, поскольку обладают серьезными побочными эффектами, как аллергия, угнетение функции печени и почек, снижение иммунитета. Кроме того, антибиотики вызывают дисбаланс микрофлоры желудка и слизистых оболочек организма. Также неоправданный прием таких лекарств ведет к развитию устойчивых к ним заболеваний, и часто антибиотики становятся бессильны к болезням, против которых создавались.

Вместе с тем, в департаменте здравоохранения напомнили, что самым эффективным способом защиты от гриппа является своевременная вакцинация.