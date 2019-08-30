В Британии предсказали миллионы смертей из-за устойчивости к антибиотикам

Главный санитарный врач Великобритании профессор Салли Дэвис заявила, что устойчивость людей к антибиотикам грозит большей опасностью, чем глобальное потепление. Об этом в пятницу, 30 августа, пишет Daily Mail.

По словам Дэвис, устойчивость к антибиотикам у людей создает применение гормонов роста в животноводстве, в частности, добавление их в корма. По ее словам, следует отказаться от импорта мяса и рыбы из стран, где злоупотребляют применением антибиотиков в разведении животных. Например, до 70% мяса в США производится именно с их применением.

Врач напомнила, что антибиотики составляют основу медицины и нельзя представить себе ни одну хирургическую операцию без их использования. Из-за устойчивости к ним только в Великобритании могут умирать несколько миллионов жителей каждый год.

28 мая главный ветеринарный врач России Николай Власов рассказал, что молоко может представлять опасность для человеческого организма из-за возможного наличия в нем антибиотиков и вируса лейкоза.

Власов допустил, что из-за этого вируса у женщин могут появляться новообразования. По его словам, не факт, что пастеризация убивает возможность модификации клеток вируса. Врач уточнил, что кипячение в домашних условиях тоже не является средством борьбы со споровыми формами и с другими вирусами.