Главный ветврач РФ предупредил об опасности молока

Главный ветеринарный врач России Николай Власов рассказал, что молоко может представлять опасность для человеческого организма из возможного наличия в нем антибиотиков и вируса лейкоза.

«Вирус лейкоза — это онкогенный вирус. И то, что он размножается в грудной железе у женщин, научно установленный факт», — сказал медик в интервью «Российской газете».

Власов допустил, что из-за этого вируса у женщин могут появляться новообразования. По его словам, не факт, что пастеризация убивает возможность модификации клеток вируса. Врач уточнил, что кипячение в домашних условиях тоже не является средством борьбы со споровыми формами и с другими вирусами.

Как отметил ветеринар, с 1 июля сыр, масло и молочные консервы будут подлежать обязательной ветеринарной сертификации в электронной системе «Меркурий», которая даст возможность проследить историю готового продукта. Производители молока питьевого и кисломолочных продуктов будут вовлечены в этот процесс только 1 ноября 2019 года, добавил он.

«Это не позволит собирать молоко в период ожидания после введения антибиотика. И не позволит направить на переработку молоко от лейкозной коровы, что сейчас происходит сплошь и рядом», — пообещал Власов.

Ранее в мае «Росконтроль» назвал лучших производителей молока. Лидером рейтинга стал продукт марки «Агуша», где эксперты не обнаружили консервантов, антибиотиков, растительного жира и сухого молока.