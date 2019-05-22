Роскачество проверило соблюдение новых правил маркировки молочной продукции

Роскачество провело проверку соблюдения производителями новых правил маркировки молочной продукции с добавлением растительных жиров, согласно которым из наименований товаров должно быть понятно, что в них содержатся заменители молочного жира. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

По результатам расследования, менее 1% производителей проигнорировали изменения в маркировке.

«Новые правила подразумевают, что, например, сметана, которая содержит в составе растительные жиры, будет называться «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны». «Сметанкой» на этикетке такой продукт больше называть нельзя — это расценивается как целенаправленное введение потребителя в заблуждение», — рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Отмечается, что в ходе «рейда» эксперты Роскачества проверили содержимое «молочных» полок в 45 московских магазинах 16 торговых сетей. Всего было изучено 535 продуктов, среди которых были сметана, йогурты, масло, молоко, кефир, творог, сыр и творожные сырки. Нарушения были найдены в категории плавленых сыров, глазированных сырков и сливочного масла.

При этом, отмечают эксперты, выявлен ряд производителей, которые решили уйти из сегмента молочной продукции и регламента, переквалифицировавшись на выпуск десертов и суфле.

«В этих продуктах, как правило, весь жир — растительный, ни грамма молочного жира там нет. Но требования к ним более легкие, так как на них не распространяется строгий молочный регламент ТР ТС 033/2013 («О безопасности молока и молочной продукции». — Ред.). Получилась странная ситуация: продукты молокосодержащие оказались в менее выигрышной позиции из-за устрашающих названий, но состав их более благородный по сравнению с жировыми десертами», — рассказала руководитель группы стандартизации Молочного союза Лариса Абдуллаева.

По ее мнению, исправить сложившуюся ситуацию можно, убрав из-под юрисдикции молочного регламента все продукты, в которых есть хоть сколько-нибудь растительных жиров.