Прямой эфир

Роскачество проверило соблюдение новых правил маркировки молочной продукции

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскачество провело проверку соблюдения производителями новых правил маркировки молочной продукции с добавлением растительных жиров, согласно которым из наименований товаров должно быть понятно, что в них содержатся заменители молочного жира. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Великий ГОСТ: молоко в России предлагают избавить от антибиотиков
Существующие нормы допускают наличие в сырье 72 лекарственных препаратов

По результатам расследования, менее 1% производителей проигнорировали изменения в маркировке.

«Новые правила подразумевают, что, например, сметана, которая содержит в составе растительные жиры, будет называться «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны». «Сметанкой» на этикетке такой продукт больше называть нельзя — это расценивается как целенаправленное введение потребителя в заблуждение», — рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Отмечается, что в ходе «рейда» эксперты Роскачества проверили содержимое «молочных» полок в 45 московских магазинах 16 торговых сетей. Всего было изучено 535 продуктов, среди которых были сметана, йогурты, масло, молоко, кефир, творог, сыр и творожные сырки. Нарушения были найдены в категории плавленых сыров, глазированных сырков и сливочного масла.

При этом, отмечают эксперты, выявлен ряд производителей, которые решили уйти из сегмента молочной продукции и регламента, переквалифицировавшись на выпуск десертов и суфле.

«В этих продуктах, как правило, весь жир — растительный, ни грамма молочного жира там нет. Но требования к ним более легкие, так как на них не распространяется строгий молочный регламент ТР ТС 033/2013 («О безопасности молока и молочной продукции». — Ред.). Получилась странная ситуация: продукты молокосодержащие оказались в менее выигрышной позиции из-за устрашающих названий, но состав их более благородный по сравнению с жировыми десертами», — рассказала руководитель группы стандартизации Молочного союза Лариса Абдуллаева.

По ее мнению, исправить сложившуюся ситуацию можно, убрав из-под юрисдикции молочного регламента все продукты, в которых есть хоть сколько-нибудь растительных жиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы лучшие производители молока
В Роспотребнадзоре рассказали о качестве молочной продукции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017