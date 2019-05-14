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Названы лучшие производители молока

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Специалисты «Росконтроля» проверили продающееся на российских прилавках ультрапастеризованное молоко и выяснили, из чего оно сделано, насколько качественно и безопасно для здоровья. Исследование опубликовано на сайте организации во вторник, 14 мая.

Всего эксперты проверили молоко семи марок: «Честное молоко», «Красная цена», «Агуша», «Дмитровский молочный завод», «Село Зеленое», «Простоквашино» и «36 копеек». Лидером рейтинга оказалось молоко «Агуша», где эксперты не обнаружили консервантов и антибиотиков, также не оказалось в составе растительного жира и сухого молока.

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На втором месте расположилось молоко «Село Зеленое», где также не нашли вредных веществ. Замыкает тройку лидеров продукция марки «Простоквашино», которая также соответствует всем нормам и требованиям.

Также проверку прошло молоко «Красная цена», единственной претензией к которому стало несоответствие ГОСТу по физико-химическим показателям из-за пониженной на 6% массовой доли жира. Молоко «Дмитровский молочный завод» также не содержит антибиотиков и консервантов, однако в его составе эксперты обнаружили уровень обсемененности мезофильной микрофлорой на уровне 11 КОЕ/г (при норме в 10 КОЕ/г). Эксперты отметили, что отклонение небольшое, поэтому они не исключили, что оно обусловлено нарушением условий хранения или транспортировки.

При этом образцы «36 копеек» и «Честное молоко» эксперты отправили в черный список из-за обнаружения растительных жиров. Так, в составе эксперты обнаружили не только холестерин, но и фитостерины.

«Это означает, что при производстве использовались заменители молочного жира растительного происхождения. На этот же факт указывают и органолептические показатели молока этих брендов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная продукция имеет необычный запах и привкус, что может указывать на то, что это не молоко, а синтетический продукт, созданный из дешевой сухой обезжиренной сыворотки с добавлением заменителей молочного жира.

6 мая сообщалось, что эксперты «Росконтроля» проверили простоквашу, продающуюся на прилавках российских магазинов. Оказалось, что при ее приготовлении многие производители заменяют молоко дешевыми аналогами.

«Росконтроль» — частная организация, не имеющая отношения к государственной системе контроля качества. Как писали «Известия», у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Кроме того, бизнесмены жалуются на то, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, из-за того что в состав организации входит множество юридических лиц.

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