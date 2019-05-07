Россельхознадзор запретит поставки молока 37 предприятий Белоруссии

Россельхознадзор с 8 мая вводит ограничения на поставки молока и молочной продукции 37 предприятий Белоруссии.

«С 8 мая 2019 года вводятся временные ограничения в отношении поставок продукции белорусских предприятий, указанных в приложении», — цитирует ТАСС выдержку из сообщения ведомства.

Отмечается, что ограничения вводятся из-за отсутствия эквивалентных подходов к проведению оценки соответствия поднадзорной продукции требованиям ЕАЭС со стороны госветеринарной службы Белоруссии, рассказала журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. По ее словам, из-за этого в Россию зачастую ввозится некачественная продукция.

Россельхознадзор с 6 июня 2018 года запретил поставки из Белоруссии некоторых видов молока и молочной продукции в таре объемом свыше 2,5 л в связи с тем, что из республики продолжала поступать «небезопасная продукция».