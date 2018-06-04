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Россия ограничит поставки молока из Белоруссии

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Россельхознадзор ограничит ввоз на российский рынок молока и молочной продукции из Белоруссии, заявила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано. Ограничения на поставки вступят в силу 6 июня.

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По словам Мелано, эти меры носят временный характер, они связаны с «многочисленными нарушениями» в белорусской продукции. Поставки возобновятся после урегулирования ситуации, уточнила пресс-секретарь ведомства.

Так, в Россию временно не будут ввозить молоко, сухое молоко, обычные и концентрированные сливки, сгущенку, молочную наливную сыворотку, а также сывороточный концентрат и молочный белок из Белоруссии.

«Отдельно стоит отметить, что запрет коснется также всей указанной продукции, поставляемой в потребительской таре объемом более 2,5 литра», — добавила Мелано. Российское ведомство уже проинформировало о своем решении замминистра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

В феврале этого года Россельхознадзор уже заявлял о решении ввести запрет на поставки молочной продукции из Белоруссии из-за «повторяющегося нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС». Однако в середине марта ведомство отказалось применять указанную меру.

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