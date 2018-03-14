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Россельхознадзор отказался от запрета на ввоз белорусского молока

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Россельхознадзор отказался вводить запрет на поставки молочной продукции из Белоруссии. Об этом сообщает пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

По ее словам, ведомство не будет вводить запрет на поставки, который должен был вступить в силу 15 марта. Однако сообщается, что на следующей неделе планируется провести инспекцию белорусских предприятий на предмет выполнения российских норм и требований.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Мария Захарова исключила наличие «военных действий» по молоку и молочной продукции между Россией и Белоруссией. 

Напомним, что Россельхознадзор перенес введение ограничений на импорт белорусских молочных продуктов в РФ на 15 марта, изначально запрет должен был вступить в силу 28 февраля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 марта назвал запрет на поставки молока в Россию наглым политическим инструментом и заявил, что примет меры в ответ на вводимые Россией ограничения.

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