СМИ предупредили о возможных перебоях с поставками молочной продукции

Российские производители молочной продукции не успеют в срок перейти на электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС), что может привести к перебоям в поставках продукции. Об этом в письме, отправленном заместителю министра экономического развития РФ Савве Шипову, предупредил президент Nestle в регионе Россия-Евразия Марсиаль Роллан.

Копия письма, отправленного 8 мая, оказалась в распоряжении газеты «Коммерсант». По словам Роллана, на отработку корректного формата взаимодействия в рамках новых требований понадобится не менее восьми месяцев, а подготовка к внедрению системы ЭВС для новых категорий потребует минимум год.

Автор обращения указывает, что в середине 2018 года готовая молочная продукция была исключена из перечня товаров, подлежащих ЭВС, однако в конце апреля 2019 года были опубликованы приказы Минсельхоза, которые включили эту продукцию в перечень. Согласно документу, электронные ветеринарные сертификаты должны оформляться уже с 1 июля 2019 года на сыры, масло и творог.

Временными исключениями станут питьевое молоко, изготовленная промышленным способом и упакованная в потребительскую упаковку кисломолочная продукция, выработанная из молока, прошедшего термообработку, мороженое. Эти продукты включат в систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» с 1 ноября 2019 года.

7 мая в Роccельхознадзоре заявили, что кaждый пятый пpoверенный в 2018 году мoлочный пpодyкт в России оказался фaльcификатом. По словам специалистов, одной из причин этого является то, что в настоящее время готовая животноводческая продукция не подлежит ветеринарной сертификации. В результате это делает невозможным отслеживание всей цепочки производства и реализации продукции, находящейся в обороте на всей территории России.