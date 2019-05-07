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Россельхознадзор назвал фальсификатом каждый пятый молочный продукт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Каждый пятый проверенный Россельхознадзором в 2018 году молочный продукт в России был фальсифицирован. Как следует из данных ведомства, из общего объема исследованной молочной продукции фальсификатами признаны 21,6%.

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«Таким образом, каждый пятый продукт на прилавке не соответствует заявленному производителем составу», — приводит ТАСС во вторник, 7 мая, сообщение ведомства.

Ранее во вторник стало известно о том, что Минсельхоз внес изменения в перечень животноводческой продукции, подлежащей ветеринарной сертификации. Оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую животноводческую продукцию станет обязательным. Временными исключениями станут питьевое молоко, изготовленная промышленным способом и упакованная в потребительскую упаковку кисломолочная продукция, выработанная из молока, прошедшего термообработку, мороженое. Эти продукты включат в систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» с 1 ноября 2019 года.

В настоящее время готовая животноводческая продукция не подлежит ветеринарной сертификации, что делает невозможным отслеживание всей цепочки производства и реализации продукции, находящейся в обороте на всей территории России, считают в Россельхознадзоре.

Система «Меркурий» заработала в России с 1 июля 2018 года, согласно ей сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами должны сельскохозяйственное сырье, некоторые готовые продукты животного происхождения и некоторые злаки.

С 8 мая ведомство вводит ограничения на поставки молока и молочной продукции 37 предприятий Белоруссии. Ограничения вводятся из-за отсутствия эквивалентных подходов к проведению оценки соответствия поднадзорной продукции требованиям ЕАЭС со стороны госветеринарной службы Белоруссии.

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