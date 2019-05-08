Китай получил первую партию российской молочной продукции

Первая партия российской молочной продукции доставлена в Китай. Ультрапастеризованное молоко и молочные коктейли общей массой порядка одной тонны произвело предприятие в Удмуртской Республике.

Данная партия успешно прошла все процедуры контроля при ввозе в Китай. Об этом говорится в среду, 8 мая, в сообщении на сайте Россельхознадзора.

В настоящее время в Китай транспортируются еще 37 т молочной продукции, которые также производят в Удмуртии.

Поставки проводятся в рамках достигнутых договоренностей между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР.

6 мая власти Гонконга разрешили поставки свинины, говядины, а также свиных и говяжьих субпродуктов из России. Получению разрешения предшествовала многолетняя работа Россельхознадзора с коллегами из этого специального административного района Китая.