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Китай получил первую партию российской молочной продукции

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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Первая партия российской молочной продукции доставлена в Китай. Ультрапастеризованное молоко и молочные коктейли общей массой порядка одной тонны произвело предприятие в Удмуртской Республике.

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Данная партия успешно прошла все процедуры контроля при ввозе в Китай. Об этом говорится в среду, 8 мая, в сообщении на сайте Россельхознадзора.

В настоящее время в Китай транспортируются еще 37 т молочной продукции, которые также производят в Удмуртии.

Поставки проводятся в рамках достигнутых договоренностей между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР.

6 мая власти Гонконга разрешили поставки свинины, говядины, а также свиных и говяжьих субпродуктов из России. Получению разрешения предшествовала многолетняя работа Россельхознадзора с коллегами из этого специального административного района Китая.

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