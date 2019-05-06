Гонконг разрешил поставки свинины и говядины из России

Власти Гонконга разрешили поставки свинины, говядины, а также свиных и говяжьих субпродуктов из России. Об этом говорится в официальном письме компетентного в вопросах пищевой безопасности органа Гонконга, полученном Россельхознадзором.

Получению разрешения предшествовала многолетняя работа Россельхознадзора с коллегами из Гонконга, говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства в понедельник, 6 мая. Стороны, в частности, проводили переговоры и инспектировали производства продукции животного происхождения.

Помимо этого, открытию гонконгского рынка способствовала внедренная в России в 2018 году электронная ветеринарная сертификация. «В настоящее время право поставок указанной продукции получили три предприятия по производству говядины и говяжьих субпродуктов и 23 предприятия по производству свинины и свиных субпродуктов», — отметили в Россельхознадзоре.

Указанная продукция может начать поставляться в Гонконг незамедлительно в сопровождении согласованных сторонами ветеринарных сертификатов.

В апреле Россельхознадзор подготовил обращение в адрес Федеральной налоговой службы с просьбой проверить 36 белорусских компаний-посредников, осуществляющих незаконные поставки продукции республики в Россию. В ведомстве полагают, что они используют схему «ложного транзита» в Казахстан и Киргизию.